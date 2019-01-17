Michael Kors Access Sofie 2.0 с модулем NFC

Официально представлены умные часы Michael Kors Access Sofie 2.0, которые обзавелись датчиком NFC и позволяют вам расплачиваться в магазинах или ресторанах без кредитной карты под рукой. Это достаточно стильное решение, которое выглядит как часы с драгоценными камнями на корпусе, хотя на самом деле продукт стоит всего 470 долларов и к люксовым устройствам не имеет никакого отношения. С другой стороны, никто же не будет проверять у вас алмазы на часах или нет, а выглядят со стороны такие часы очень даже привлекательно. Пока что остальные параметры продукта остаются под вопросом, но они точно оборудованы модулем ЧСС. Для многих этот бонус будет решающим при выборе умных часов, особенно если вы следите за свои здоровьем и хотите знать все детали.