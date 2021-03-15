Micromax In 1 официально слили в сеть

Micromax представит смартфон Micromax IN 1 уже совсем скоро, 19 марта. Ожидается, что телефон заполнит пробел между смартфонами Micromax IN 1b и Micromax IN Note 1, дебютировавшими в ноябре 2020 года. Более того, теперь весь дизайн будущего смартфона неожиданно показали на сайте компании Micromax India. Официальный сайт показывает, что телефон будет иметь заднюю часть корпуса с X-образным рисунком, в которой разместятся сканер отпечатков пальцев и модуль камеры прямоугольной формы. Кроме того, он будет доступен в синем и серебристом цветах. Ожидается, что Micromax IN 1 будет поставляться с 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Кроме того, за основу производительности смартфона взят процессор Helio G80, поддерживать его производительность будет 6 ГБ оперативной памяти, а хранить контент можно будет на 128 ГБ встроенной памяти.

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