Представлена видеокарта Gainward GeForce RTX 3060 Python II OC с 12 Гбайт памяти

Gainward анонсировала свою новейшую видеокарту GeForce RTX 3060 Python II OC. Эта модель, отличающаяся заводским разгоном, 12 ГБ видеопамяти и двухвентиляторной системой охлаждения, гарантирует превосходное тепловое рассеивание и стабильную работу, соответствующую требованиям современных вычислительных процессов.

Оснащенная внушительным объемом GDDR6 памяти в 12 ГБ, карта обеспечивает бесперебойную графическую производительность, не сталкиваясь с ограничениями из-за нехватки видеопамяти. Она позиционируется как идеальное решение для студентов и начинающих создателей контента, предоставляя им все необходимое для беспроблемной работы с контентом высокого разрешения и оптимизации локальных ИИ-моделей начального уровня, устраняя при этом критические "бутылочные горлышки" в области видеопамяти. Видеокарты серии RTX 3060, благодаря своему многолетнему лидерству в опросе Steam Hardware Survey, являются эталоном для комфортного гейминга в разрешении 1080p.

Python II OC, опираясь на этот надежный фундамент, обеспечивает стабильно высокую частоту кадров в популярных киберспортивных дисциплинах, избегая перегрева.