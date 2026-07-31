AMD повысит цены на видеокарты сразу после NVIDIA

Сейчас AMD использует память GDDR6 в видеокартах серии Radeon RX 9000, а также в моделях предыдущего поколения. Это означает, что подорожание может затронуть сразу несколько линеек графических ускорителей, при этом сильнее всего изменение цен может отразиться именно на серии RX 9000, которая занимает значительную долю текущего рынка. По данным ChannelGate, AMD планирует увеличить стоимость комплектов памяти для видеокарт как минимум на 10%, но эта информация примерная. При этом точный размер повышения цен со стороны NVIDIA тоже пока неизвестен, однако ожидается, что компания выберет сопоставимый уровень, чтобы сохранить баланс. Для AMD такая ситуация может стать особенно сложной, поскольку видеокарты NVIDIA по-прежнему остаются лидерами продаж в большинстве регионов. Вероятно, именно поэтому AMD решила отложить повышение цен на месяц, чтобы не потерять конкурентное преимущество.