Microsoft Sparti готовится к релизу

В последнее время мы уже привыкли к тому, что электроника, особенно если это касается продукции топовых производителей, попадает на просторы сети еще до официального анонса. Но сейчас произошла действительно феноменальная новость — производитель еще даже не придумал название для ноутбука Microsoft Sparti, так как это только рабочее название и официального имени у продукта еще нет, а устройство уже слили в интернет. Это ноутбук среднего класса, который обладает целым рядом интересных преимуществ в плане длительности автономной работы, дизайна и клавиатуры. Но все характеристик производитель пока что не называет, а значит, стоит ждать либо новых утечек, либо просто посмотреть на то, что покажет компания уже на официальном мероприятии.