Microsoft Surface Book 3 получит игровую видеокарту

Появились слухи относительно ноутбука Microsoft Surface Book 3, о котором длительное время не было вообще никакой информации. Инсайдеры уверяют, что данный гаджет получит видеокарту игрового формата, которая будет справляться с запуском и игр, и тяжелых приложений для обработки графики или видео. Конечно, не стоит думать, что компания планирует выходить на рынок игровых ноутбуков, этого точно не будет. Просто игровая видеокарта способна расширить круг потенциальных покупателей, которые смогут приобрести себе данный гаджет. Осталось только дождаться официального анонса, дабы понять, что именно хочет компания и на какой сегмент она целится со своим гаджетом. Если ноутбук будет слишком дорогим, то шансов на популярность у него почти нет.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Book 3
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