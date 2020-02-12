Microsoft Surface Duo был замечен на публике

Microsoft Surface Duo это складной телефон с двумя экранами. Наконец-то Microsoft вернулся на рынок смартфонов. Однако дата выхода устройства неизвестна, все же смартфон был замечен на публике.

На видео видно, что пользователь использует оба дисплея и использует складной механизм. Также используются приложения. Это значит, что компания Microsoft использует тестеров для сбора информации.

Surface Duo оснащен двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с шарниром на 360 градусов в центре. Устройство позволяет вам запустить два отдельно работающих приложения. Microsoft планирует выпустить смартфон в конце 2020 года.