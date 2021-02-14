Microsoft Surface Duo будет запущен в Европе

Microsoft Surface Duo был впервые запущен в августе 2020 года и был доступен исключительно для США. Теперь же, компания Microsoft планирует представить Surface Duo на новых рынках Европы.

Microsoft представит Surface Duo в Канаде, Франции, Германии и Великобритании 18 февраля. Surface Duo будет продаваться по цене 1549 евро в Германии и 1349 фунтов стерлингов в Великобритании. Покупатели в Великобритании смогут получить его в официальном магазине Microsoft Store и Currys PC World.

Surface Duo - это устройство с двумя экранами, которое открывается как маленький ноутбук. Внутри устройства находится процессор Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ нерасширяемой памяти. В устройстве есть одна 11-мегапиксельная камера, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для нано-SIM и eSIM. Емкость аккумулятора составляет 3577 мАч, и он поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

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