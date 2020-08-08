Microsoft Surface Duo показали на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился новыми качественными изображениями складного смартфона Microsoft Surface Duo. Напомним, что официальная презентация устройства состоится уже 12 августа. По предварительным данным, смартфон получит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 256 ГБ флеш-памяти, 11-Мп камеру, которая будет выполнять роль как основной, так и фронтальной, два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800:1350 пикселей, а также аккумулятор ёмкостью 3460 мАч.

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