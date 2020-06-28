Microsoft Surface Duo получит важную функцию App Groups

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Microsoft Surface Duo, который все еще не появился в продаже. Утверждается, что аппарат получит функцию App Groups для одновременной работы с двумя разными приложениями. Судя по всему, нас ждет нечто, очень похожее на функцию Samsung App Pair.

Что до технических характеристик смартфона, ему прочат прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 256 ГБ флеш-памяти, 11-Мп камеру, которая будет выполнять роль как основной, так и фронтальной, два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800:1350 пикселей, а также аккумулятор ёмкостью 3460 мАч.