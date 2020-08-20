Microsoft Surface Duo протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружился результат первого теста складного смартфона Microsoft Surface Duo, который появится в продаже только 10 сентября. Данная новинка построена не на актуальном топовом процессоре Snapdragon 865, а на прошлогоднем Snapdragon 855. Несмотря на это, аппарат набирает 762 балла в одноядерном тесте и 2867 баллов в многоядерном. Это больше, чем у других смартфонов с гибким дисплеем – Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, а также Motorola razr.

Смартфон также оснащается двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой.