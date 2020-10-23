Microsoft Surface Duo сильно подешевел

Некоторое время назад компания Microsoft официально представила свой новый смартфон с двумя дисплеями Microsoft Surface Duo, который выглядит довольно необычно и при этом стоит довольно дорого. Конечно, нашлись энтузиасты, которые этот смартфон купили, но большинству пользователей такой гаджет все же не по карману и не совсем уж необходим. Чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории, производитель решил скинуть стоимость продукта на 200 долларов, чтобы покупателей было чуть больше, чем обычно. Это весьма серьезный шаг, указывающий на минимальные продажи устройства, ведь никто не скидывает такую часть стоимости так быстро, если продукт хоть немного, но продается. Так что ждем новостей о дальнейших планах компании относительно смартфона.