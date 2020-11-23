Microsoft Surface Duo выйдет за пределы США

Пару месяцев назад в американской продаже появился складной смартфон Microsoft Surface Duo, но большой популярности на домашнем рынке он не снискал. По слухам, редмондцев настолько расстроил слабый спрос на их новинку, что они даже решили не выпускать её в международную продажу. Судя по всему, в этот раз слухи оказались ложными. Surface Duo уже прошел сертификацию в Канаде и Японии. Также ожидается выход в Великобритании и Германии. Когда именно смартфон выйдет за пределы американского рынка, пока не сообщается. Отметим, что недавно Surface Duo подешевел на 200 долларов и теперь стоит 1200 долларов за базовую версию.