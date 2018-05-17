Microsoft Surface Hub 2 - должен быть представлен в 2019 году

Microsoft представила преемника своей цифровой панели Surface Hub. Surface Hub 2, который Microsoft начнет тестировать в конце этого года и запустит его производство в 2019 году, он является преемником Surface Hub 1, который был выпущен в марте 2016 года.Surface Hub 2 предназначен для конференц-залов разных компаний. Новая модель имеет 50,5-дюймовый экран с разрешением 4K. Экран можно использовать как по вертикали, так и по горизонтали, как и планшеты. Благодаря специальному креплению и настенным зацепам, пользователи могут поворачивать экран. Несколько экранов можно связать вместе, в один большой или несколько отдельных экранов для одного пользователя. Несколько пользователей могут одновременно подключаться к Surface Hub 2 с помощью встроенного сканера отпечатков пальцев.Surface Hub 2 не появится до 2019 года, и Microsoft еще не объявила цену продажи. Первый Surface Hub появился в 2015 году в размерах 55 и 84 дюйма, а 55-дюймовая версия стоила 9 000 долларов.