Microsoft Surface Laptop 3 выглядит шикарно

Специалисты из компании iFixit разобрали ноутбук Microsoft Surface Laptop 3 и оказалось, что устройство вполне пригодно для ремонта. Более того, гаджет собран довольно неплохо и при какой-то серьезной поломке мастер сможет без труда снять компонент, заменить его на новый исправный и собрать устройство обратно. Можно даже сказать, что это весьма продуманный продукт в плане разборки, ведь мастерам iFixit не составило труда снять дисплей или батарею, хотя обычно это достаточно тяжело и нужно потратить уйму сил и времени, чтобы это сделать. Вероятно, в Microsoft решили пойти навстречу пользователям и сделали устройство, которое будет жить долго и при поломке не вынудит вас тратить какие-то невероятные деньги на ремонт. И это большое преимущество.