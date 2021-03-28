Microsoft Surface Laptop 4 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка UserBenchmark обнаружились сведения о ноутбуке Microsoft Surface Laptop 4, который еще не был представлен официально. Согласно тесту, лэптоп получил 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 поколения Renoir с тактовой частотой от 2,0 ГГц до 3,7 ГГц, графический адаптер Radeon RX Vega 8 и 16 ГБ оперативной памяти LPDD4-4266.

Ранее сообщалось, что редмондцы готовят еще две версии Surface Laptop 4, который будут построена на чипах AMD. Речь идет о процессорах Ryzen 7 4980U и Ryzen 5 4680U. Разумеется, будут и варианты на аппаратной платформе Intel поколения Tiger Lake-U. Что до диагонали дисплеев, ноутбуки выйдут с 13,5 и 15-дюймовыми экранами.