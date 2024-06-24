Microsoft Surface Laptop 7 почти не теряет заряд в режиме ожидания

Windows-ноутбуки всегда сталкивались с одной и той же проблемой, которая присутствовала даже в в достаточно дорогих моделях, ведь дело было не в аппаратном обеспечении, а программном. Речь идёт о медленном и устойчивом разряде батареи в то время, когда ноутбук работает в режиме ожидания. Специалисты считают, что это можно объяснить отсутствием улучшений в программном обеспечении и неэффективностью процессоров предыдущих поколений. К счастью, судя по всему, компании Microsoft удалось решить обе проблемы в Surface Laptop 7, который работает на новейшем процессоре Snapdragon X Elite от компании Qualcomm. Один из журналистов, который получил гаджет на обзор, заявит, что ноутбук имеет исключительное время работы в режиме ожидания, так как устройство может работать часами без потери процентов заряда.

Стоит напомнить, что обычно, когда крышка ноутбука на Windows закрыта, он автоматически переходит в спящий режим, который потребляет очень мало энергии, а при открытии крышки гаджет возвращается в прежнее состояние. Проблема в том, что эта функция не работает должным образом, и бесчисленное количество пользователей на Reddit и других форумах постоянно жалуются на то, что Microsoft мало что сделала для решения этой проблемы. В Surface Laptop 7 эту проблему решили — даже с закрытой крышкой в течение 10 часов простоя не было потеряно ни одного процента заряда. Это указывает на то, что либо Microsoft успешно решила проблему с энергопотреблением в режиме ожидания, либо всё дело в превосходной энергоэффективность Snapdragon X Elite.