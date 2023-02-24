Microsoft Surface Laptop Studio 2 будет работать на RTX 4060

Сегодня появилась достаточно интересная информация о том, что грядущий планшет-ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio 2 должен получить процессор на 14 вычислительных ядер, а также видеокарты NVIDIA RTX 4060. Это достаточно интересные новости, потому что производитель, вероятно, хочет сделать свой ноутбук максимально привлекательным для тех, кто хочет получить мобильное устройство с внушительной производительностью за относительно небольшие деньги. Другое дело, что у нас сразу же возникли вопросы относительно того, сколько такой планшет гибридного формата будет стоить в конечном итоге, а также каким образом производитель планирует охлаждать данное устройство в процессе повышенной нагрузки. Всё же эта видеокарта достаточно горячая.

Несмотря на то, что производитель использует мобильную версию видеокарты, которая, безусловно, уступает по производительности десктопному варианту, даже в этом случае теплопакет у неё приличный. И если в игровых ноутбуках можно реализовать системы охлаждения с радиатором и активным охлаждением на базе вентиляторов, то в тонком планшете, к которому просто подключается клавиатура, реализовать это просто невозможно. Соответственно, нам очень интересно посмотреть на то, как именно производитель планирует реализовать систему охлаждения в данном случае, как это скажется на температурах самого устройства и какая у него будет конечная производительность. Будем ждать официального анонса.
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