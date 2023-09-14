Microsoft Surface Laptop Studio 2 показали на рендерах

Профильное издание Winfuture поделилось изображениями и подробностями о планшете Microsoft Surface Laptop Studio 2, официальный релиз которого запланирован на 21 сентября. Новинку оснастят 14,1-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1600 пикселей, 14-ядерными процессорами Intel Core i7-13700H и Core i7-13800H, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop или RTX 4060 Laptop, до 64 ГБ оперативной памяти, слотом для карт памяти microSD и портом USB-A. Базовая конфигурация без дискретной графики будет стоить 2250 евро, а вариант с RTX 4050 от 2730 евро.

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