Microsoft Surface Laptop Studio 2 получит 14-ядерный CPU

В базе данных бенчмарка Geekbench появились сведения о ноутбуке Microsoft Surface Laptop Studio 2, который еще не был представлен официально. Базовая конфигурация получит 14-ядерный чип Intel CoreT i7-13700H без дискретной видеокарты и 16 ГБ ОЗУ, а вот топовая версия сможет похвастаться процессором Core i7-13800H, графическим адаптером GeForce RTX 4060 Laptop с 8 ГБ памяти GDDR6 и 64 ГБ оперативной памяти DDR5. Ориентировочная цена ноутбука пока не раскрывается, но, например, первое поколение в топовой версии стоит в Европе 2500 евро. Дата выхода Microsoft Surface Laptop Studio 2 пока не раскрывается.