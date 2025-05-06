Microsoft Surface Laptop оценен в 900 долларов

Компания Microsoft представила новый, 13-дюймовый, ноутбук Surface Laptop, который основан на 8-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 c тактовой частотой до 3,4 ГГц и графикой Adreno X1-45. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x, до 512 ГБ флеш-памяти, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 точек, соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью 400 нит, двумя интерфейсами USB 3.2 Type-C и одним USB Type-A, адаптерами беспроводным Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, автономностью до 23 часов, массой 1,22 кг и тремя расцветками корпуса. Версия с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 900 долларов, а конфигурация с 512 ГБ будет стоить 1001 долларов. Старт американских продаж намечен на 20 мая.