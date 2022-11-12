Microsoft Surface Pro 9 легко отремонтировать

Совсем недавно компания Microsoft официально представила миру свой новейший ноутбук Surface Pro 9, который является неким гибридом между планшетом и ноутбуком, конечно же. Главная особенность устройства в том, что гаджет очень тонкий, у него пассивная система охлаждения и за счёт этого пользователь получает предельно тихое устройство для повседневной работы. И обычно такого рода устройства достаточно плохо справляются с ремонтом в случае возникновения такой необходимости — например, если у пользователя сломается та же клавиатура или нужно будет заменить батарею через пару лет, то чаще всего он сталкивается с непреодолимыми проблемами. Оказалось, что в этом году производитель неплохо поработал, существенно повысив пригодность гаджета к ремонту.

Основное преимущество в плане пассивной системы охлаждения стало для Surface Pro 9 главным бонусом в процессе разбора — специалисты отметили, что проблем с отключением всех компонентов нет, так как нет шлейфов многочисленных, которые можно повредить. Также устройство обладает весьма неплохой компонентной базой, которая легко снимается — её решили не приклеивать, как во многих ноутбуках, и за счёт этого снять какой-то компонент без дополнительного нагрева можно очень легко. Теперь осталось только дождаться официальных цен для нашей страны, но пока что система выглядит достаточно привлекательно, чтобы пользователи могли обратить на неё внимание в обозримом будущем. Всё же цена в этом плане крайне важна.
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