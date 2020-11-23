Microsoft готовит Surface Duo к мировому релизу

В прошлом году Microsoft пообещала изменить рынок современных смартфонов с устройствами Surface Duo и Surface Neo. В этом году производитель с большим трудом все же выпустил одно из обещанных устройств. И хотя, конечно, концепция Surface Duo на базе Android была великолепна, она запускалась с проблемами, которые не могли исправить даже обновления программного обеспечения. Более того, несмотря на жалобы, похоже, что Microsoft все еще планирует выпускать устройство за пределами США, но пока не ясно, какой регион будет покоряться складным устройством в первую очередь и какая будет конечная стоимость. Ожидаем новостей по этому поводу, пока что информации предельно мало и говорить о конкуренции с другими флагманами рановато.