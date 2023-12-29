Microsoft готовит к релизу новый Surface Pro на чипе Qualcomm

Кроме того, специалисты уверены, что устройства Surface Pro 10 или Surface Laptop 6 будут также использоваться последние процессоры Intel 14-го поколения Intel, предоставляя больше вариантов для потребителей, желающих выбрать ARM-платформу или опробовать преимущества линейки Intel Arrow Lake. При этом обе модели будут использовать блок нейронной обработки (NPU), который поможет оптимизировать опредёленные параметры, связанные с работой технологий на базе искусственного интеллекта. Стоит отметить, что у компании на 2025 год планируется новая модель Surface Laptop Studio, а в 2024 году будет представлено несколько более простых моделей для широкой аудитории. Учитывая высокую цену текущей линейки устройств Surface и их недостаточную производительность по сравнению с конкурентами, компании явно пора что-то делать в этом направлении, иначе рынок будет проигран.