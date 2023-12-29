Microsoft готовит к релизу новый Surface Pro на чипе Qualcomm

Новые версии Surface Pro и Surface Laptop, вероятно, в ближайшем будущем, получат новый дизайн корпуса, так как производитель планирует существенно повысить привлекательность продукта на рынке. Также инсайдеры со ссылкой на свои источники сообщают, что оба устройства получат существенный прирост производительности за счёт модернизации аппаратного обеспечения. Учитывая, что Qualcomm представила свой новый флагманский чип Snapdragon X Elite, можно предположить, что компания будет использовать его в своих новинках для повышения производительности и энергоэффективности.

Кроме того, специалисты уверены, что устройства Surface Pro 10 или Surface Laptop 6 будут также использоваться последние процессоры Intel 14-го поколения Intel, предоставляя больше вариантов для потребителей, желающих выбрать ARM-платформу или опробовать преимущества линейки Intel Arrow Lake. При этом обе модели будут использовать блок нейронной обработки (NPU), который поможет оптимизировать опредёленные параметры, связанные с работой технологий на базе искусственного интеллекта. Стоит отметить, что у компании на 2025 год планируется новая модель Surface Laptop Studio, а в 2024 году будет представлено несколько более простых моделей для широкой аудитории. Учитывая высокую цену текущей линейки устройств Surface и их недостаточную производительность по сравнению с конкурентами, компании явно пора что-то делать в этом направлении, иначе рынок будет проигран.