Microsoft готовит крупный анонс на 21 сентября

Также сообщается, что Microsoft отложила выпуск Surface Go 4 с процессором Arm в пользу процессора Intel, так что в конечном итоге ничего феноменального в этом плане быть не должно — компания покажет совершенно стандартные ноутбуки. Впрочем, мероприятие интересно по той причине, что производитель в прошлом году урезал свой арсенал аппаратного обеспечения, что привело к прекращению производства мышей, клавиатур и веб-камер под брендом Microsoft. Так что теперь компании придётся показать нечто более интересное, чем просто планшеты и ноутбуки, дабы пользователи действительно захотели отдавать свои деньги за это устройство. Но, с другой стороны, есть ещё вероятность анонса операционной системы Windows 12, хотя мы слабо верим, что это случится.