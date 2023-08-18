Microsoft готовит крупный анонс на 21 сентября

Microsoft уже начала отправлять приглашения для представителей СМИ на особое мероприятие, которое пройдёт в Нью-Йорке в следующем месяце. В письмах западным СМИ указано, что 21 сентября 2023 года компания Microsoft проведёт особое событие, о котором на текущий момент нет абсолютно никакой информации — можно лишь предполагать, что производитель планирует показать аудитории. Инсайдеры уверенно говорят, что Microsoft работает над Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 и Surface Laptop Go 3. Более того, информационное издание Windows Central недавно сообщило, что обновлённый Surface Laptop Studio 2 будет поставляться с последними процессорами Intel, более мощной видеокартой и расширенным набором портов.

Также сообщается, что Microsoft отложила выпуск Surface Go 4 с процессором Arm в пользу процессора Intel, так что в конечном итоге ничего феноменального в этом плане быть не должно — компания покажет совершенно стандартные ноутбуки. Впрочем, мероприятие интересно по той причине, что производитель в прошлом году урезал свой арсенал аппаратного обеспечения, что привело к прекращению производства мышей, клавиатур и веб-камер под брендом Microsoft. Так что теперь компании придётся показать нечто более интересное, чем просто планшеты и ноутбуки, дабы пользователи действительно захотели отдавать свои деньги за это устройство. Но, с другой стороны, есть ещё вероятность анонса операционной системы Windows 12, хотя мы слабо верим, что это случится.