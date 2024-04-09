Microsoft готовит ноутбуки на базе ИИ

Если верить информации иностранных журналистов, компания Microsoft намерена провести фирменное мероприятие в Сиэтле уже 20 мая, чтобы подробно изложить своё видение «AI PC» (речь про компьютер на базе искусственного интеллекта). Это событие состоится за день до начала «Конференции разработчиков» от Microsoft. При этом стоит понимать, что Microsoft, по данным инсайдеров, абсолютно уверена в превосходстве своих новых ноутбуков на базе ARM — они, по словам компании, будут мощнее MacBook Air на процессорах серии M3 от Apple. В вопросе аппаратной производительности компания Microsoft сильно полагается на предстоящий флагманский процессор Snapdragon X Elite на базе ARM-архитектуры от компании Qualcomm.

Кроме того, производитель планирует сделать ставку на нейронный процессор, который отвечает за работу искусственного интеллекта, так как в будущих решениях это крайне важный момент. Отдельное внимание в Microsoft уделяют эмуляции приложений (приложение на базе x64 запускаются на ARM-архитектуре) — в компании уверены, что их будущие решения будут лучше справляться с запуском подобного рода софта. Также будущим владельцам компьютеров Microsoft будет доступна функция потоковой передачи видео на базе искусственного интеллекта, технология для размытия фона во время видеозвонков, возможности создавать изображения с помощью моделей искусственного интеллекта совершенно бесплатно и многое другое. Это может привлечь внимание аудитории.