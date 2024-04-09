Microsoft готовит ноутбуки на базе ИИ

Кроме того, производитель планирует сделать ставку на нейронный процессор, который отвечает за работу искусственного интеллекта, так как в будущих решениях это крайне важный момент. Отдельное внимание в Microsoft уделяют эмуляции приложений (приложение на базе x64 запускаются на ARM-архитектуре) — в компании уверены, что их будущие решения будут лучше справляться с запуском подобного рода софта. Также будущим владельцам компьютеров Microsoft будет доступна функция потоковой передачи видео на базе искусственного интеллекта, технология для размытия фона во время видеозвонков, возможности создавать изображения с помощью моделей искусственного интеллекта совершенно бесплатно и многое другое. Это может привлечь внимание аудитории.