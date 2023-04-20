Microsoft готовит новый Surface Pro на Arm-процессоре

По сообщениям информационного издания Windows Central, компания Microsoft работает над новой моделью планшета Surface Pro с экраном 11 дюймов и моделью Surface Go 4 на базе процессора Arm. При этом новый Surface Pro с кодовым названием Luxor будет иметь размеры и форму, подобные более бюджетному планшету Surface Go с экраном 10,5 дюйма, который выглядит как уменьшенная версия Surface Pro. На данный момент Microsoft выпускает только Surface Pro 9 с экраном 13 дюймов, который в зависимости от модели работает на процессорах Arm и Intel. И если верить информации инсайдеров, новая модель Surface Pro с экраном 11 дюймов также будет иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц, как и текущие модели Surface Pro с экраном 13 дюймов. Также сообщается о планах перейти на процессор Arm на модели Surface Go 4, получившей кодовое название Tanta.

По данным источника, Surface Go 4 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7c. Microsoft, однако, также останется при версии Surface Go 4 на базе Intel, но версия с процессором Qualcomm, возможно, получит поддержку 5G. Также поставщики секретной информации сообщают, что если Microsoft захочет выпустить новое оборудование с процессорами, оптимизированными для работы с нагрузкой искусственного интеллекта, которые переосмысят ваш опыт работы с Windows, то 2024 год может стать занятным годом для продуктов Surface. Более того, Intel и Microsoft также намекают на анонс необъявленной операционной системы Windows 12, что тоже довольно интересно.
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