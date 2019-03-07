Microsoft готовит обновленную версию Surface Book 2

Появилась информация о том, что компания Microsoft планирует в ближайшем будущем обновить свой ноутбук Surface Book 2 до более производительного железа. К сожалению, точных данных про обновление у нас нет, есть лишь масса разнообразных догадок и мнений, которые сильно отличаются друг от друга. Но, основная суть обновления в том, что Surface Book 2 не смог отобрать у яблочных ноутбуков долю рынка, а на рынке планшетов на эту новинку просто не смотрели, так как слишком дорого. Теперь же создатели продукта планируют в корне изменить отношение к фирменным устройствам и иначе представить новинку аудитории. Будем надеяться на более-менее доступный планшет или ноутбук, который сможет конкурировать с основными игроками на рынке.