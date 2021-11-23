Microsoft готовится покорять рынок ARM-ноутбуков

Если вдруг кто не знает, Qualcomm имеет эксклюзивное соглашение с Microsoft для лицензий Windows на процессорах с ARM-архитектурой. В далёком 2016 году две компании подписали эксклюзивный договор и до сих пор мы не видели ни одного устройства, запускаемого без чипа Qualcomm, с Windows на борту. А теперь издание XDA-Developers сообщает, что совсем скоро эксклюзивная сделка двух компаний истечёт — тогда Microsoft сможет заключить договоры с другими компаниями, производящими процессоры ARM-архитектуры. Например, если эксклюзивная сделка Microsoft с Qualcomm вот-вот завершится, это может открыть дверь для многих других поставщиков, поддерживающих Windows на ARM. Samsung, MediaTek и даже чипы Apple M1 со временем смогут поддерживать Windows на данной архитектуре, а это огромный рынок на самом деле.

Кроме того, Microsoft также работает над созданием собственных процессоров на базе ARM-архитектуры для серверов и, возможно, будущих устройств Surface. Софтверный гигант начал работу над этими новыми чипами более года назад, и в отчетах предполагается, что они будут использоваться в основном в серверах для облачных сервисов Microsoft Azure. В настоящее время Microsoft использует процессоры на базе Intel для большинства своих облачных сервисов Azure, а большая часть линейки Surface компании работает на чипах Intel. Теперь, вероятно, ситуация изменится, когда производитель решит производить свои собственные процессоры и лицензировать их для своей же операционной системы.