Microsoft подтвердила о трех лет поддержки смартфона Surface Duo

Компания Microsoft после объявления о розничной доступности и цене своего первого телефона Android Surface Duo, также подтвердила что будет предоставлять обновления программного обеспечения в течение трех лет.

Обязательства Microsoft также совпадают с поддержкой Google для флагманских телефонов Pixel, где на устройства предоставляется гарантия безопасности и обновления ОС в течение 3 лет. Китайская компания OnePlus, также предлагает три года обновлений безопасности и два года основных обновлений ОС для своих пользователей. Поскольку смартфон Microsoft Surface Duo будет работать под управлением Android 10 при запуске, пользователи скорее всего получат обновление до Android 11 в конце этого года.