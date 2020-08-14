Microsoft подтвердила о трех лет поддержки смартфона Surface Duo

Компания Microsoft после объявления о розничной доступности и цене своего первого телефона Android Surface Duo, также подтвердила что будет предоставлять обновления программного обеспечения в течение трех лет.

Обязательства Microsoft также совпадают с поддержкой Google для флагманских телефонов Pixel, где на устройства предоставляется гарантия безопасности и обновления ОС в течение 3 лет. Китайская компания OnePlus, также предлагает три года обновлений безопасности и два года основных обновлений ОС для своих пользователей. Поскольку смартфон Microsoft Surface Duo будет работать под управлением Android 10 при запуске, пользователи скорее всего получат обновление до Android 11 в конце этого года.
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