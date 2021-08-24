Microsoft покажет Surface Duo 2 уже совсем скоро

Microsoft представила Surface Duo в прошлом году, и он по-прежнему работает на более старой ОС Android 10 с программой запуска Microsoft поверх неё. Ожидается, что в этом году компания выпустит Microsoft Surface Duo 2 с обновлёнными спецификациями и улучшенным пользовательским интерфейсом — новые утечки предполагают, что компания внесёт серьёзные улучшения в средство запуска Microsoft. Согласно информации издания WindowsLatest, Microsoft планирует оптимизировать программу запуска Microsoft специально для грядущего Surface Duo 2. Кроме того, менеджер программы Microsoft Вишну Нат сообщил в Twitter, что компания активно работает над новой прошивкой, чтобы предоставить пользователям больше возможностей для работы с гаджетом в комфортном формате.

А ещё он тоже подтвердил, что компания работает над новой версией устройства, которая появится в ближайшее время. Помимо этого, ожидается, что Microsoft Surface Duo будет поставляться с серьезными обновлениями камеры — он будет оснащён тройной задней камерой со стандартным объективом, телеобъективом и сверхширокоугольным объективом. Согласно недавним утечкам, он будет иметь такую ​​же складную конструкцию, как и оригинальный Duo, но производительность будет повышена. Ходят слухи, что он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 и будет иметь поддержку NFC и 5G. Остаётся лишь надеяться, что устройство по итогу будет достаточно производительным, чтобы справиться с поставленными задачами.