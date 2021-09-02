Microsoft покажет новые ноутбуки 22 сентября

Объявив дату запуска следующего поколения операционной системы Windows, Microsoft добавила еще больше информации, подтвердив, что новые устройства Surface также будут выходить в релиз в самое ближайшее время. Более того, сейчас открыта специальная страница на официальном сайте, подтверждающая, что дата запуска Microsoft Surface следующего поколения — 22 сентября. На этой странице не только рассказывается о деталях запуска, но и дается представление о том, как будет выглядеть одно из новых устройств Surface. По предположениям издания Slashgear, мы, возможно, наконец-то увидим Surface Duo 2, утечки которого периодически происходили в течение года.

Кроме того, на изображении-тизере видно, что новое устройство условно является преемником Surface Pro 7, который поставляется с такой же съемной подставкой и клавиатурой, а это значит, что Surface Pro 8 будет выглядеть примерно так же, как и его предшественник. А ещё портфолио компании вполне может быть расширено за счет нового Surface Book 4. Собственно, пришло время сделать отметку в календаре на 22 сентября, чтобы узнать о новинке раньше всех. Стоит отметить, что новые устройства компании будут поставляться с предустановленной Windows 11, так что это весьма желанные новинки, которые будут востребованы прямо на старте. Впрочем, если это будет единственный бонус, на который можно будет обратить внимание, то ноутбуки Microsoft вполне могут проиграть битву с конкурентами, у которых тоже будет новая ОС.
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