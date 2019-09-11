Microsoft получила патент на Bluetooth-динамик

Новый список патентов Microsoft, демонстрирует портативный динамик, который по размеру и дизайну похож на Home Mini от Google. Предположительно, динамик предназначен для использования в конференц-залах. Кажется, что сам портативный динамик обтянут тканью, а в верхней части устройства присутствуют два значка вызова и кнопка микрофона, что говорит о том, что он будет иметь интеграцию голосового помощника компании. Устройство также имеет съемное основание, возможно, для зарядки и размещения вокруг комнаты для собраний.

Мы вполне можем увидеть это устройство 2 октября на мероприятии по аппаратному обеспечению Surface. Текущие слухи предполагают, что Microsoft выпустит ноутбук Surface с процессором AMD, Surface на базе ARM и новый Surface Pro с USB-C.