Microsoft представила Surface Pro 11 и Surface Laptop 7 на Intel

Слухи подтвердились — сегодня компания Microsoft официально представила версии Surface Pro 11 и Surface Laptop 7 на базе процессоров Intel. Оба устройства поступят в продажу 18 февраля и относятся к категории Copilot Plus PC — вместо чипов серии Snapdragon X от Qualcomm, использующих архитектуру Arm, эти модели будут оснащены процессорами Intel Lunar Lake, что вносит определённые корректировки в возможности моделей и их стоимость. Microsoft ориентирует эти устройства на бизнес-сегмент, так же как и в прошлом году, когда выпустила версии Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 только с процессорами Intel. Но теперь корпоративные клиенты смогут выбрать между процессорами Intel и Qualcomm, при этом дизайн останется идентичным. Surface Laptop 7 для бизнеса будет доступен по цене от 1500 долларов, что на 500 долларов дороже, чем стартовая стоимость версии с Qualcomm.

Плюс потенциальному покупателю будут предложены два варианта диагонали дисплея — 13,8 дюйма и 15 дюймов. Обе модели можно оснастить процессорами Intel Core Ultra 5 или Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Microsoft обещает до 14 часов работы для 15-дюймовой модели и до 12 часов для 13,8-дюймовой версии. При этом порты в Surface Laptop 7 с процессором Intel практически не изменились — Microsoft использует USB Type-A 3.2 вместо USB Type-A 3.1, который установлен в версии с Qualcomm, также доступны два порта USB Type-C 4 / Thunderbolt 4, разъём Surface Connect для зарядки и аудиоразъём.