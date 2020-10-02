Microsoft представила аналог MacBook Air стоимостью $550

Microsoft представил самый легкий и доступный ноутбук серии Surface.

Surface Laptop Go имеет изящный обтекаемый дизайн и весит всего 1,11 кг. Он получил 12,45-дюймовый дисплей PixelSense разрешением 1536 x 1024 пикселей и соотношением сторон 3:2. За работу отвечает четырехъядерный процессор десятого поколения Intel Core i5-1035G1 в паре с 4/ 8GB RAM и 64 ГБ EMMC диска/конфигурации 128GB SSD/256GB SSD. На некоторых моделях есть кнопка питания с отпечатком пальца с возможностью входа в систему одним касанием через Windows Hello. Производитель заявляет до 13 часов автономной работы.

Что касается подключения, есть 1 порт USB-C, 1 порт USB-A, разъем для наушников 3,5 мм и 1 порт Surface Connect. Другие характеристики включают в себя Windows 10 Home в S-режиме, большой стеклянный трекпад, полноразмерную клавиатуру с подсветкой, полный ход клавиш 1,3 мм для удобного набора текста, возможность подключения к Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.0, фронтальную камеру 720p HD f / 2.0 и двойные студийные микрофоны.

Surface Laptop Go доступен для предварительного заказа в голубом, серебряном и бежевом цвете от $ 549.