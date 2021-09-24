Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface

«Благодаря тесному сотрудничеству Microsoft и Intel, Surface Pro 8 поддерживает бескомпромиссные возможности платформы Intel Evo. Новый Microsoft Surface Pro на базе процессоров Intel Core 11-го поколения также стал первым устройством с поддержкой Thunderbolt 4, обеспечивающим лучшие в своем классе возможности подключения и быстрой зарядки по единому кабелю», – сказал Джош Ньюман (Josh Newman), вице-президент Intel по мобильным инновациям.
Верификация платформы Intel Evo и появление порта Thunderbolt 4 в новых моделях Surface являются ключевым этапом развития партнерства Intel и Microsoft. Инновационная платформа Intel, как и прежде, позволяет партнерам экосистемы предоставлять лучшие вычислительные возможности ПК в широком диапазоне форм-факторов и ценовых категорий. Имея длительный опыт сотрудничества в области аппаратных и программных решений, Intel обеспечит широкий выбор систем на процессорах Intel Core для Windows 11, ориентированных на потребительский, корпоративный, образовательный, игровой и другие сегменты рынка.
Некоторые продукты доступны уже сейчас.