Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface

Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все преимущества Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4.

«Благодаря тесному сотрудничеству Microsoft и Intel, Surface Pro 8 поддерживает бескомпромиссные возможности платформы Intel Evo. Новый Microsoft Surface Pro на базе процессоров Intel Core 11-го поколения также стал первым устройством с поддержкой Thunderbolt 4, обеспечивающим лучшие в своем классе возможности подключения и быстрой зарядки по единому кабелю», – сказал Джош Ньюман (Josh Newman), вице-президент Intel по мобильным инновациям.

Верификация платформы Intel Evo и появление порта Thunderbolt 4 в новых моделях Surface являются ключевым этапом развития партнерства Intel и Microsoft. Инновационная платформа Intel, как и прежде, позволяет партнерам экосистемы предоставлять лучшие вычислительные возможности ПК в широком диапазоне форм-факторов и ценовых категорий. Имея длительный опыт сотрудничества в области аппаратных и программных решений, Intel обеспечит широкий выбор систем на процессорах Intel Core для Windows 11, ориентированных на потребительский, корпоративный, образовательный, игровой и другие сегменты рынка.

Новейшие устройства Surface на базе технологий Intel включают:

  • Surface Pro 8: Первый верифицированный Surface Pro на платформе Intel® Evo™ и первый Surface с портами Thunderbolt 4, сочетающий универсальность планшета с производительностью ноутбука
  • Surface Laptop Studio: Самый мощный ноутбук Surface на базе процессоров Intel Core H35 11-го поколения, который позволяет раскрыть творческий потенциал с новыми портами Thunderbolt 4
  • Surface Pro 7+: Классический Surface Pro класса «два-в-одном» обеспечивает необходимую производительность с процессорами Intel Core 11-го поколения
  • Surface Go 3: Самый компактный компьютер Surface с процессором Intel Core i3 10-го поколения обеспечивает универсальность «два-в-одном»

Некоторые продукты доступны уже сейчас.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Pro 8, Pro 7+, Laptop Studio и Surface Go 3
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