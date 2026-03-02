Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra оценили в 900 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11), которая основана на чипах Intel Core Ultra. Новинка характеризуется корпусом из обработанного алюминия толщиной 11,9 мм и массой 1,15 кг, 14-дюймовым OLED или IPS-экраном с разрешением WUXGA или WQXGA, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 65 Втч, временем автономной работы до 20 часов воспроизведения видео, поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge Boost (15 минут зарядки хватит на 2 часа работы), тремя интерфейсами USB-C, Full HD-камерой с ИК-модулем, распознаванием лица и физической шторкой и поддержкой Copilot+. Ноутбук появится в продаже в июне по цене от 900 евро.

Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы …
Серия ноутбуков iRU Tactio 15PHC подходит для учебы, работы и развлечения, сочетая в себе функциональност…
Пользователь рассказал об ужасном опыте использования ноутбу…
Snapdragon X Plus впервые появился в 2024 году как более доступная версия Snapdragon X Elite, став осново…
Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook S14 и S16…
Компания ASUS объявила о выпуске нового поколения ноутбуков Vivobook S14 и Vivobook S16, которые основаны…
Новый ноутбук LG Gram Pro получил графику RTX 5050…
Компания LG представила ноутбук Gram Pro, главной особенностью которого является новый корпус из алюминие…
Framework повышает цены из-за роста стоимости ОЗУ…
Компания Framework сообщила, что собирается поднять цены на оперативную память, однако это подорожание не…
Framework повышает цену на ноутбуки на 50%…
Framework опубликовала официальный пост, в котором предупредила — вскоре компания поднимет стоимость конф…
Ноутбук AORUS MASTER 16 представлен на CES 2026…
GIGABYTE представляет обновлённый интерфейс GiMATE и новое поколение игровых ноутбуков с поддержкой алгор…
HKC представила ноутбук с дисплеем 1-60 Гц…
Гонка за минимальным энергопотреблением мобильных устройств продолжается, и HKC задействовала ИИ для реал…
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor