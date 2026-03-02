Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra оценили в 900 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11), которая основана на чипах Intel Core Ultra. Новинка характеризуется корпусом из обработанного алюминия толщиной 11,9 мм и массой 1,15 кг, 14-дюймовым OLED или IPS-экраном с разрешением WUXGA или WQXGA, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 65 Втч, временем автономной работы до 20 часов воспроизведения видео, поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge Boost (15 минут зарядки хватит на 2 часа работы), тремя интерфейсами USB-C, Full HD-камерой с ИК-модулем, распознаванием лица и физической шторкой и поддержкой Copilot+. Ноутбук появится в продаже в июне по цене от 900 евро.