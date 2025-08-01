Microsoft прекращает поддержку Windows 11 SE

Компания Microsoft объявила, что в следующем году прекратит поддержку Windows 11 SE — версии операционной системы, выпущенной пять лет назад специально для недорогих ноутбуков в образовательном сегменте. Эта ОС была нацелена на конкуренцию с Chromebook от Google и предлагалась исключительно учебным заведениям. «Поддержка Windows 11 SE — включая обновления, техническую помощь и исправления безопасности — завершится в октябре 2026 года. Хотя устройства продолжат работать, мы рекомендуем перейти на версию Windows 11, которая по-прежнему поддерживается, чтобы обеспечить безопасность и стабильность», — заявили представители Microsoft. Более того, для Windows 11 SE не выйдет запланированное обновление 25H2 — такие устройства останутся на версии 24H2 до окончания срока поддержки.

Среди компаний, выпускавших ноутбуки с Windows 11 SE, числятся Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo. И все они оказались в затруднительном положении. Это не первая попытка Microsoft составить конкуренцию Chrome OS. Ранее компания предлагала так называемый S Mode — специальный режим Windows 10, в котором можно было запускать только приложения из Microsoft Store. Однако ограниченный выбор программ вызвал недовольство пользователей. Windows 11 SE пошла по схожему пути, предлагая школам использовать прогрессивные веб-приложения вместо традиционных win32-программ. Но данная идея, видимо, оказалась не шибко популярной.
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