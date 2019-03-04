Microsoft прекращает поддержку фитнес-трекера Band

Спустя более двух лет после прекращения продаж Band 2 Microsoft собирается прекратить поддержку фитнес-трекера и его приложения для здоровья.

Microsoft объявила, что завершит работу Microsoft Health Dashboard и удалит приложение Microsoft Band из Магазина Microsoft, Google Play и Apple App Store 31 мая. Существующие пользователи Band могут экспортировать свои данные до конца мая, в то время как сервисы, работающие на облаке, прекратят работать в июне.

Пользователи могут продолжать записывать ежедневные шаги, частоту сердечных сокращений, тренировки, отслеживание сна, функции будильника и другие данные активности, будет «невозможно настроить устройство заново, а перезагрузка сделает неработоспособным. Microsoft предлагает возврат средств для некоторых пользователей Band. Те кто синхронизировал данные из группы на панели мониторинга работоспособности с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года, могут подать заявку на возврат средств на фитнес-трекер. Владельцы Microsoft Band 1 могут получить возмещение в размере $79,99, а владельцы Microsoft Band 2 могут получить возмещение в размере $175. Те же самые значения возврата применяются для устройств находящиеся на гарантии.