Microsoft принудительно обновляет Windows 11

Microsoft начала принудительно устанавливать последнюю версию Windows 11 (обновление 25H2) для пользователей более старой версии 24H2. Компания применяет так называемое «интеллектуальное развёртывание на базе машинного обучения», при котором устройства автоматически получают апдейт до Windows 11 25H2, как только система считает их готовыми. Это часть поэтапной стратегии обновлений, в рамках которой Microsoft постепенно переводит пользователей по всему миру на новую версию, поскольку поддержка 24H2 официально завершится в октябре 2026 года. В целом логика понятна — пользователей переводят на систему с более длительным сроком поддержки. Но при этом многих раздражают постоянные принудительные обновления, которые, по ощущениям, почти не дают реальных преимуществ, кроме стандартных исправлений безопасности.

Ситуация с версиями Windows в последнее время стала довольно запутанной. Обновление 26H1 Microsoft фактически сделала эксклюзивом для устройств на Windows-on-Arm, добавив поддержку новых процессоров, включая Snapdragon X2 Elite и X2 Plus, а также потенциальные ноутбучных решений NVIDIA N1/N1X. При этом основные обновления функций и безопасности продолжают выходить для версий 24H2 и 25H2, которые остаются ключевыми для ПК на архитектуре x86. Однако по мере приближения конца поддержки 24H2 фокус постепенно смещается на 25H2. Важно, что полностью отказаться от обновления нельзя — пользователю доступно лишь отложить перезагрузку или немного перенести установку.
