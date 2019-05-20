Microsoft сделала скидку в $100 на наушники Surface. После снижения цены наушники обойдутся в 250 долларов, тогда как изначальная цена составляла 350 долларов.

В наушники Microsoft встроена Cortana, также они совместимы с Apple Siri или Google Assistant на Android. Есть функция шумоподавления (NC), интеллектуальное переключение между несколькими сопряжёнными устройствами и зарядка USB-C. Гаджет может работать без подзарядки до 15 часов. Microsoft выпустила наушники ещё в ноябре и с тех пор это первая крупная скидка.