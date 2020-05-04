Microsoft снова продает Surface Book 2 со старыми процессорами

В далеком 2017 году компания Microsoft выпустила планшет Surface Book 2, базовая версия которого изначально поставлялась с 2-ядерными процессорами Core i5 седьмого поколения. В марте прошлого года вышла обновленная базовая модель с процессором Core i5 восьмого поколения и SSD на 256 ГБ. Версию с CPU седьмого поколения сняли с производства, а новинку продавали за старую цену. И вот год с лишним спустя Microsoft вернула на полки 13,5-дюймовый Surface Book 2 с чипом Intel Core i5 седьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью 256 ГБ. Возможно, на складах производителя из Редмонда обнаружились нереализованные планшеты, которые нужно срочно продать перед анонсом Surface Book третьего поколения. Другого объяснения у нас нет.