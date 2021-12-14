Microsoft совместно с iFixit выпустит набор инструментов

iFixit объявила сегодня, что объединит усилия с Microsoft для производства и продажи официальных инструментов для ремонта некоторых моделей Surface. Партнерство начнется с устройства для снятия дисплея и крышки аккумуляторного отсека. Модели, для которых разработаны эти сертифицированные компанией Microsoft инструменты, не самые дружелюбные к разборке в домашних условиях. Например Surface Laptop Go и Surface Pro 7+ не имеют ни руководств, ни оценок ремонтопригодности от iFixit. Это может объяснить, почему, по крайней мере, на данный момент, эти профессиональные инструменты не пользуются спросом у потребителей — при поломке отремонтировать гаджет просто невозможно. «Хотя эти новые инструменты не являются необходимыми для выполнения самостоятельного ремонта, они предназначены для предотвращения повреждений и помогут техническим специалистам, выполняющим большой объем ремонта, а также помогут повысить точность выполнения задач».

Согласно The Verge, именно Microsoft обратилась к iFixit с предложением объединить усилия, несмотря на критику со стороны iFixit из-за плохой ремонтопригодности линейки Surface. Более широкая доступность официальных инструментов для ремонта и разработка будущих инструкций могут помочь потенциальным покупателям данных ноутбуков, и тогда обе компании увидят положительные результаты партнёрства. Впрочем, это вполне ожидаемо — Microsoft не первая компания, которая стала партнером iFixit. Ранее известная компания по ремонту работала с HTC и Motorola в качестве официального поставщика запчастей для данных компаний.
Комментарии и отзывы iFixit
ASUS готовит выпустить ноутбук ROG Zephyrus Duo GX650…
ASUS готовит выпустить ноутбук ROG Zephyrus Duo GX650Разработчики микросхем, такие как AMD и NVIDIA, могут удивить потребителей широким предложением своих нов…
Представлен ноутбук Huawei MateBook 14 2021 Ryzen Edition…
Представлен ноутбук Huawei MateBook 14 2021 Ryzen EditionКомпания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 2021 Ryzen Edition, основанной на про…
Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro Seri…
Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro SeriASUS представила свои новые ноутбуки линейки ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro, в виде Proart Stu…
Возможный дизайн Apple MacBook Pro 2021…
Возможный дизайн Apple MacBook Pro 202118 октября компания Apple проведет ежегодное мероприятие Apple Unleashed, на котором она анонсирует MacBo…
Продажи Apple MacBook в третьем квартале выросли на 10%…
Продажи Apple MacBook в третьем квартале выросли на 10%Согласно недавнему отчету Strategy Analytics, продажи ноутбуков Apple MacBook в третьем квартале 2021 год…
Новый HP Spectre x360 получил OLED-экран …
Новый HP Spectre x360 получил OLED-экран Компания HP пополнила ассортимент гибридных ноутбуков новым поколением Spectre x360, которое работает под…
Samsung выпустит OLED-дисплеи 90 Гц для ASUS…
Samsung выпустит OLED-дисплеи 90 Гц для ASUSSamsung начала производство OLED-дисплеев с частотой 90 Гц, которые будут использоваться в новейших ноутб…
Хакеры взломали серверы Acer, получив ценные данные…
Хакеры взломали серверы Acer, получив ценные данныеНа серверах Acer недавно произошла серьезная поломка — она привела к потере важной внутренней деловой инф…
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor