Microsoft совместно с iFixit выпустит набор инструментов

iFixit объявила сегодня, что объединит усилия с Microsoft для производства и продажи официальных инструментов для ремонта некоторых моделей Surface. Партнерство начнется с устройства для снятия дисплея и крышки аккумуляторного отсека. Модели, для которых разработаны эти сертифицированные компанией Microsoft инструменты, не самые дружелюбные к разборке в домашних условиях. Например Surface Laptop Go и Surface Pro 7+ не имеют ни руководств, ни оценок ремонтопригодности от iFixit. Это может объяснить, почему, по крайней мере, на данный момент, эти профессиональные инструменты не пользуются спросом у потребителей — при поломке отремонтировать гаджет просто невозможно. «Хотя эти новые инструменты не являются необходимыми для выполнения самостоятельного ремонта, они предназначены для предотвращения повреждений и помогут техническим специалистам, выполняющим большой объем ремонта, а также помогут повысить точность выполнения задач».

Согласно The Verge, именно Microsoft обратилась к iFixit с предложением объединить усилия, несмотря на критику со стороны iFixit из-за плохой ремонтопригодности линейки Surface. Более широкая доступность официальных инструментов для ремонта и разработка будущих инструкций могут помочь потенциальным покупателям данных ноутбуков, и тогда обе компании увидят положительные результаты партнёрства. Впрочем, это вполне ожидаемо — Microsoft не первая компания, которая стала партнером iFixit. Ранее известная компания по ремонту работала с HTC и Motorola в качестве официального поставщика запчастей для данных компаний.