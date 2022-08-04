Microsoft спустя два года выпустила Teams для Mac на M1 и M2

Компания Microsoft наконец-то выпустила версию собственного приложения Teams, оптимизированную для работы с Apple Silicon Mac. «Для пользователей Mac это означает значительное повышение производительности, эффективное использование ресурсов устройства и оптимизированную работу Teams даже при использовании нескольких мониторов с высоким разрешением во время звонков или совещаний», — пишет Анупам Паттнаик из Microsoft. Обновленное приложение появилось почти через два года после того, как Apple представила свои первые устройства на базе собственного процессора M1. До сих пор Teams работала с использованием перевода Rosetta 2, что приводило к проблемам с производительностью, таким как медленное время запуска, отставание изображения и многое другое.

Одним из обходных путей является запуск версии Teams с прогрессивным веб-приложением, для которой требуется браузер Microsoft Edge Mac. Другие приложения Microsoft, включая пакет Office, стали доступны вскоре после дебюта компьютеров Mac на базе собственного процессора компании Apple. Однако компания только в апреле начала бета-тестирование версии Teams, оптимизированной для новых чипов. Новые версии Team будут выпущены в виде универсального бинарного файла, изначально работающего на компьютерах Mac с процессорами Intel и Silicon. Однако вам все равно придется немного подождать — Microsoft планирует выпускать его «постепенно в ближайшие месяцы». Но новость отличная, особенно в образовательной сфере.
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