Microsoft выпускает универсальное приложение Office для Android

Microsoft выпустила свое унифицированное приложение Office после нескольких месяцев бета-тестирования. Приложение позволяет использовать Word, Powerpoint и Excel без необходимости загрузки отдельных приложений для каждого. Дополнительные функции включают интеграцию OneDrive и сканирование документов с использованием Office Lens.

Хотя приложение доступно для Android, на планшетах Android и Chromebook, но приложение не полностью поддерживается. Также пользователи iPhone и планшеты iOS не получили это объединяющее обновление, что несколько иронично, поскольку iPad является очень способным устройством для работы с документами.