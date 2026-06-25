Microsoft выпустила доступную версию Surface Pro

Сегодня компания Microsoft официально расширила линейку Surface, представив более доступные версии 12-дюймового Surface Pro и 13-дюймового Surface Laptop. Главное нововведение заключается в том, что новые модификации оснащены 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ. При этом стоимость Surface Pro в такой конфигурации составляет 849 долларов, а Surface Laptop — 949 долларов. Когда 12-дюймовый Surface Pro и 13-дюймовый Surface Laptop дебютировали в 2025 году, базовые версии предлагали 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 ГБ по цене 799 долларов и 899 долларов соответственно. Однако в апреле 2026 года Microsoft повысила цены до 1049 долларов за Surface Pro и 1199 долларов за Surface Laptop. А теперь дефицит памяти также привёл к увеличению стоимости новых устройств Surface.

Помимо сокращения объёма оперативной памяти ровно вдвое, характеристики более доступных моделей не изменились. Они по-прежнему оснащаются 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus и накопителем объёмом 256 ГБ. Однако устройства лишены поддержки Copilot Plus — фирменных ИИ-функций Microsoft, для работы которых требуется не менее 16 ГБ оперативной памяти. И, что довольно интересно, несмотря на снижение цены, новые версии Surface с 8 ГБ оперативной памяти всё ещё стоят дороже, чем MacBook Neo за 599 долларов, который привлёк внимание рынка ноутбуков благодаря высокой производительности и доступной стоимости. Видимо, конкурировать с Apple в этом плане тяжело.
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