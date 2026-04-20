Microsoft вновь сломала Windows 11 с релизом апдейта

Прошло уже немало времени с тех пор, как одно из обновлений Windows 11 серьёзно испортило жизнь владельцам ПК, однако апрельский апдейт принёс новые проблемы, на этот раз в основном для корпоративных администраторов. В обновлённой документации Microsoft официально подтвердила, что после установки накопительного обновления Windows 11 KB5083769 некоторые пользователи сталкиваются с неожиданным запросом ключа восстановления BitLocker. Хорошая новость в том, что ошибка возникает только при довольно специфической конфигурации групповых политик BitLocker, которую сама Microsoft считает нежелательной. Поэтому обычных пользователей и энтузиастов с домашними ПК проблема, скорее всего, не затронет. Чаще всего речь идёт о компьютерах, управляемых через корпоративные политики.

На компьютере должен быть активирован BitLocker, также в настройках политики должна использоваться опция Configure TPM platform validation profile for native UEFI firmware configurations с включённым параметром PCR7, который связан с модулем безопасности TPM 2.0. Только при сочетании всех этих факторов запускается среда восстановления BitLocker и появляется запрос пароля. После первого такого случая при следующих загрузках проблема обычно уже не повторяется. В Microsoft уже сообщили о временном решении этой проблемы, но здесь больше огорчает сама тенденция — каждый новый апдейт операционной системы ломает компьютеры пользователей в каком-то из направлений.