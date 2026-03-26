Представлен ноутбук Razer Blade 16 на Core Ultra 9 386H

Компания Razer объявила о выпуске нового поколения ноутбука Blade 16, который основан на 16-ядерном Intel Core Ultra 9 386H с максимальной частотой 4,9 ГГц и NPU с производительностью 50 TOPS. Новинка также получила дискретный графическим адаптер NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop с 16 ГБ памяти GDDR7 или RTX 5090 Laptop с 24 ГБ GDDR7, 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, яркостью 1100 нит в режиме HDR, 100%-покрытием цветовой палитры DCI-P3 и временем отклика 0,2 мс, 32 или 64 ГБ распаянной ОЗУ LPDDR5X с частотой 9600 МГц, твердотельный накопитель SSD PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, дополнительный слот M.2, систему охлаждения с испарительной камерой и двумя вентиляторами, алюминиевым корпусом с анодированным покрытием толщиной от 14,9 до 17,4 мм и массой 2,14 кг, интерфейсы Thunderbolt 5 и Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Type-A, ридер карт SD стандарта UHS-II, шесть динамиков с поддержкой THX Spatial Audio, клавиатуру с частотой опроса 1000 Гц и батарею ёмкостью 90 Втч. Цена ноутбука составляет от 3500 до 5000 долларов в зависимости от конфигурации.

