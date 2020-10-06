Mini-LED монитор Dell UP3221Q оценен в $5000

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью UltraSharp 32 HDR PremierColor (UP3221Q), которая была анонсирована в начале года, но в продаже появится только 5 ноября. Новинка характеризуется подсветкой mini-LED (впервые на рынке) разделённой на 2000 зон, диагональю 31,5 дюйма, разрешением 3840:2160 пикселей, 99,8% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 93% охватом Adobe RGB, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, заводской калибровкой, встроенным колориметром Calman, цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, тремя портами Thunderbolt 3, двумя USB 3.2 и разъёмом для подключения внешнего колориметра. Цена монитора составляет 5000 долларов.

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