Mini LED-монитор Red Magic Gaming Display оценили в $695

Компания Nubia назвала цену и начала принимать предзаказы на игровой монитор Red Magic Gaming Display, который был представлен еще в июле этого года. Итак, новинка появится в открытой продаже 17 октября по цене в 695 долларов.

Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью AU Optronics (AUO) с разрешением 3840:2160 пикселей, подсветкой Mini-LED, сертификацией HDR1000, 99% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и Adobe RGB, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 160 Гц, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, разъемом HDMI 2.1 для идеальной совместимости с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X/S, интерфейсом DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт.
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